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Графіки відключень — стало відомо, чого чекати українцям восени

4 червня 2024 08:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чого чекати від відключень світла восени
Аварійна бригада. Фото: Укренерго
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні продовжує фіксуватися значний дефіцит в енергосистемі. Тому найближчим часом немає підстав для покращення ситуації.

Що впливає на відключення світла та чого чекати восени, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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Відключення світла в Україні

В Україні останніми днями застосовують погодинні відключення за встановленими графіками. Водночас іноді бувають й аварійні, однак дефіцит вдається покрити за рахунок імпорту та планових обмежень.

У матеріалі йдеться, що наразі Україна практично повністю використовує потенціал імпорту електроенергії на 1,7 ГВт. Наприклад, 2 червня у Румунії, Словаччині, Польщі, Угорщині, Молдові було закуплено загальний обсяг 27,178 ГВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1,616 ГВт.

Але основними ризиками для аварійних та планових відключень залишаються постійні зростаючі російські обстріли енергетичної інфраструктури України, не сонячна погода та ремонти об'єктів генерації. Тому відключення світла продовжуватимуться, за ідеальним сценарієм — мінімум три-чотири рази на добу.

А з настанням опалювального періоду восени ризики обмежень світла для споживачів зростуть, оскільки буде необхідно забезпечувати людей теплом. При цьому збільшиться обсяг споживання електроенергії, оскільки теплозабезпечення потребує роботи електропомп.

Нагадаємо, в Укренерго попередили українців, що сьогодні дефіцит електроенергії буде значно більшим. Тому будуть введені графіки погодинних відключень.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

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світло
електроенергія
обстріли
війна в Україні
енергосистема
Укренерго

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