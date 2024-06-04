Чего ждать от отключений света осенью

Аварийная бригада. Фото: Укрэнерго

В Украине продолжает фиксироваться значительный дефицит в энергосистеме. Поэтому в ближайшее время нет оснований для улучшения ситуации.

Что влияет на отключение света и чего ждать осенью, говорится в материале РБК-Украина.

Читайте также:

Отключение света в Украине

В Украине в последние дни применяют почасовые отключения по установленным графикам. В то же время, иногда бывают и аварийные, однако дефицит удается покрыть за счет импорта и плановых ограничений.

В материале говорится, что сейчас практически полностью использует потенциал импорта электроэнергии на 1,7 ГВт. К примеру, 2 июня в Румынии, Словакии, Польше, Венгрии, Молдове был закуплен общий объем 27,178 ГВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1,616 ГВт.

Но основными рисками для аварийных и плановых отключений остаются постоянные российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, не солнечная погода и ремонты объектов генерации. Поэтому отключения света будут продолжаться, по идеальному сценарию — минимум три-четыре раза в сутки.

А с наступлением отопительного периода осенью риски ограничений света для потребителей возрастут, поскольку необходимо будет обеспечивать людей теплом. При этом увеличится объем потребления электроэнергии, поскольку теплообеспечение требует работы электронасоса.

Напомним, в Укрэнерго предупредили украинцев, что сегодня дефицит электроэнергии будет значительно больше. Поэтому будут введены графики почасовых отключений.

Кроме того, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.