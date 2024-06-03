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Дефіцит буде вищим — в Укренерго оприлюднили графіки відключень на завтра

3 червня 2024 18:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Як відключатимуть електрику 4 червня
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії внаслідок російських обстрілів. У вівторок, 4 червня, енергетики введуть графіки відключень для покриття дефіциту.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключень світла 4 червня

"Увага! Інформація про відключення 4 червня. Завтра дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж сьогодні", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго пояснили, що причиною є зростання споживання світла через спеку та зниження обсягів імпорту. Тому ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень. 

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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, російські загарбники завдали серйозного удару по енергетичних об'єктах. Зокрема, у Харкові немає жодного джерела власної генерації електроенергії.

Також голова Держенергонагляду Руслан Слободян пояснив, наскільки реально було уникнути зростання тарифу на світло.

відключення світла
світло
електроенергія
війна в Україні
енергосистема
Укренерго

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