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Дефицит будет выше — в Укрэнерго обнародовали графики отключений на завтра

3 июня 2024 18:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как будут отключать электричество 4 июня
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжают фиксировать значительный дефицит электроэнергии в результате российских обстрелов. Во вторник, 4 июня, энергетики введут графики отключений для покрытия дефицита.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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"Внимание! Информация об отключении 4 июня. Завтра дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Его объем будет выше, чем сегодня", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго объяснили, что причиной является возрастание потребления света из-за жары и снижения объемов импорта. Поэтому лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

При превышении лимитов облэнерго будут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

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Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, российские захватчики нанесли серьезный удар по энергетическим объектам. В частности, в Харькове нет ни одного источника собственной генерации электроэнергии.

Также глава Госэнергонадзора Руслан Слободян объяснил, насколько реально было избежать роста тарифа на свет.

отключения света
свет
электроэнергия
война в Украине
энергосистема
Укрэнерго

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