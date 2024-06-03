Как будут отключать электричество 4 июня

Дефицит будет выше — в Укрэнерго обнародовали графики отключений на завтра
В Украине продолжают фиксировать значительный дефицит электроэнергии в результате российских обстрелов. Во вторник, 4 июня, энергетики введут графики отключений для покрытия дефицита.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключения света 4 июня
"Внимание! Информация об отключении 4 июня. Завтра дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Его объем будет выше, чем сегодня", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго объяснили, что причиной является возрастание потребления света из-за жары и снижения объемов импорта. Поэтому лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
При превышении лимитов облэнерго будут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.
Напомним, российские захватчики нанесли серьезный удар по энергетическим объектам. В частности, в Харькове нет ни одного источника собственной генерации электроэнергии.
Также глава Госэнергонадзора Руслан Слободян объяснил, насколько реально было избежать роста тарифа на свет.
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