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Покриває собівартість — у Міненерго розповіли, яким насправді мав би бути тариф на світло

3 червня 2024 21:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Підвищення тарифів на електрику — ціна на світло покриває лише собівартість
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Збільшення тарифів на електроенергію для громадян сприятиме ремонту та відновленню державних енергетичних потужностей. Зібрані кошти будуть використані для проведення найбільшої за всю історію України ремонтної кампанії в енергетичній сфері.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук у понеділок, 3 червня.

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Гринчук підкреслила, що підвищення тарифу дозволить підготувати енергосистему до зимового періоду, збільшити її потужності та частково відновити державну генерацію. Підняття тарифів було необхідним через значні пошкодження, завдані ворожими обстрілами, які призвели до втрати приблизно 9 ГВт потужностей. Найбільше постраждали об’єкти компаній "Центренерго" та "Укргідроенерго".

"Чинний тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт*год двома державними енергокомпаніями — "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 грн", — зазначила заступниця міністра

Вона додала, що літо буде важким періодом через значні пошкодження генераційних потужностей, але завдяки своєчасному збільшенню тарифів та підтримці міжнародних партнерів енергетична галузь зможе максимально підготуватися до зими. Гринчук висловила надію, що завдяки цілодобовій роботі енергетиків, ситуація з енергопостачанням восени та взимку покращиться.

Раніше віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець заявив, що вартість електрики в Україні занижена вдвічі

Ми також писали, що український уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Це збільшить витрати на обслуговування багатоквартирних будинків, що призведе до значного зростання комунальних платежів для населення.

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