Повышение тарифов на электричество — цена на свет покрывает только себестоимость

Покрывает себестоимость — в Минэнерго рассказали, каким на самом деле должен быть тариф на свет
Увеличение тарифов на электроэнергию для граждан будет способствовать ремонту и восстановлению государственных энергетических мощностей. Собранные средства будут использованы для проведения самой большой за всю историю Украины ремонтной кампании в энергетической сфере.
Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в понедельник, 3 июня.
Замминистра энергетики о повышении тарифов на свет
Гринчук подчеркнула, что повышение тарифа позволит подготовить энергосистему к зимнему периоду, увеличить ее мощности и частично восстановить государственную генерацию. Поднятие тарифов было необходимо из-за значительных повреждений, нанесенных вражескими обстрелами, которые привели к потере примерно 9 ГВт мощностей. Больше всего пострадали объекты компаний "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго".
"Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт*ч двумя государственными энергокомпаниями — "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость однгой киловатт -часа составляет более 7,5 грн", — отметила замминистра.
Она добавила, что лето будет тяжелым периодом из-за значительных повреждений генерационных мощностей, но благодаря своевременному увеличению тарифов и поддержке международных партнеров энергетическая отрасль сможет максимально подготовиться к зиме. Гринчук выразила надежду, что благодаря круглосуточной работе энергетиков ситуация с энергоснабжением осенью и зимой улучшится.
Ранее вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец заявил, что стоимость электричества в Украине занижена вдвое.
Мы также писали, что украинское правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Это увеличит расходы по обслуживанию многоквартирных домов, что приведет к значительному росту коммунальных платежей для населения.
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