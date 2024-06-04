Коваленко прокомментировал, какие ограничения в энергетике ожидаются 5 июня

Работник ДТЭК. Фото: EPA, UPG

Сергей Коваленко отметил, что 5 июня целый день будут действовать ограничения, возможно даже экстренные отключения. Он добавил, что в нынешних условиях даже критическая инфраструктура может остаться без света.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко во вторник, 4 июня.

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Коваленко заявил, что во вторник, 4 июня, была самая сложная ситуация с энергетикой за последние несколько дней. Поэтому завтра будут действовать ограничения в течение всего дня.

"Если будем превышать ограничения, то будут и экстренные отключения тоже. История такова, что уже даже поставки в объекты критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Поэтому думайте, когда включаете кондиционер", — отметил гендиректор Yasno.

Публикация Коваленка. Фото: скриншот



Напомним, потребление электроэнергии в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти. В результате там применили аварийные отключения света.

Также мы писали, что повышение тарифов на электроэнергию для граждан будет способствовать ремонту и восстановлению государственных энергетических мощностей. Собранные средства будут использованы для проведения самой большой за всю историю Украины ремонтной кампании в энергетической сфере.