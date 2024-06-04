Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Yasno предупредили о чрезвычайно сложной ситуации в энергетике arrow

В Yasno предупредили о чрезвычайно сложной ситуации в энергетике

4 июня 2024 21:31
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Коваленко прокомментировал, какие ограничения в энергетике ожидаются 5 июня
Работник ДТЭК. Фото: EPA, UPG
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Сергей Коваленко отметил, что 5 июня целый день будут действовать ограничения, возможно даже экстренные отключения. Он добавил, что в нынешних условиях даже критическая инфраструктура может остаться без света.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко во вторник, 4 июня.

Читайте также:

Будут ли отключать свет 5 июня

Коваленко заявил, что во вторник, 4 июня, была самая сложная ситуация с энергетикой за последние несколько дней. Поэтому завтра будут действовать ограничения в течение всего дня.

"Если будем превышать ограничения, то будут и экстренные отключения тоже. История такова, что уже даже поставки в объекты критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Поэтому думайте, когда включаете кондиционер", — отметил гендиректор Yasno.

В Yasno предупредили о чрезвычайно сложной ситуации в энергетике - фото 1
Публикация Коваленка. Фото: скриншот


Напомним, потребление электроэнергии в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти. В результате там применили аварийные отключения света.

Также мы писали, что повышение тарифов на электроэнергию для граждан будет способствовать ремонту и восстановлению государственных энергетических мощностей. Собранные средства будут использованы для проведения самой большой за всю историю Украины ремонтной кампании в энергетической сфере.

война в Украине
война
Укрэнерго
Украина
отключения света
свет
электроэнергия
энергетика
YASNO

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня