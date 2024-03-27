У ВР розповіли, як навести лад з анонімними Telegram-каналами

Застосунок Telegram на смартфоні. Фото: lifehacke

Народний депутат Микола Княжицький розповів, що наразі дуже складно навести лад з анонімними Telegram-канали в Україні, адже його не контролює якийсь державний орган. Складність полягає ще й в тому, що українські спецслужби не знають власників Telegram-каналів, через їх величезну кількість.

Про це урядовець розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Як в Україні навести лад з анонімними Telegram-каналами

Княжицький розповів, що навести лад та повністю розібратися з анонімними Telegram-каналами надзвичайно складно. Він навів приклад, що порядок на YouTube наводить Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Навіть, якщо хтось матиме анонімний Telegram-канал на YouTube і опублікує там щось піратське — його просто видалять. А з Telegram зовсім не така історія.

"Так само як YouTube мають працювати й інші мережі, а Нацрада повинна їх контролювати. Telegram можна контролювати так само, якщо у них буде бажання це робити. Якщо цього не буде, їхня діяльність буде обмеженою, адже вона шкодитиме нацбезпеці України. Проте, якщо вони будуть дбати про неї разом із державою — можуть працювати", — сказав урядовець.

Княжицький також додав, що українські спецслужби не знають власників Telegram-каналів, через їх величезну кількість. Особливо це стосується російських пабліків.

"Це неможливо. Їх же мільйон. Вони можуть сидіти у Парагваї, на Кіпрі, де завгодно. Але насправді нам дуже шкодять анонімні російські Telegram-канали, бо їх же більше, ніж українських", — уточнив депутат.

Яка ситуація з Telegram в Україні

Нагадаємо, на початку березня уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні.

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.

Вже 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

Народний депутат Микола Княжицький заявив, що Telegram є мережею, яка не зареєстрована у Європейському Союзі і несе у собі багато загроз, тому до Ради був внесений відповідний законопроєкт.