В ВР рассказали, как навести порядок с анонимными Telegram-каналами

Приложение Telegram на смартфоне. Фото: lifehacke

Народный депутат Николай Княжицкий рассказал, что сейчас очень сложно навести порядок с анонимными Telegram-каналами в Украине, ведь его не контролирует какой-либо государственный орган. Сложность еще и в том, что украинские спецслужбы не знают владельцев Telegram-каналов из-за их огромного количества.

Об этом чиновник рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Как в Украине навести порядок с анонимными Telegram-каналами

Княжицкий рассказал, что навести порядок и полностью разобраться с анонимными Telegram-каналами очень сложно. Он привел пример, что порядок на YouTube наводит Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Даже если кто-то будет иметь анонимный Telegram-канал на YouTube и опубликует там что-то пиратское — его просто удалят. А с Telegram совсем не такая история.

"Так же как YouTube должны работать и другие сети, а Нацсовет должен их контролировать. Telegram можно контролировать так же, если у них будет желание это делать. Если этого не будет, их деятельность будет ограничена, ведь она будет вредить нацбезопасности Украины. Однако, если они будут заботиться о ней вместе с государством — могут работать", — сказал чиновник.

Княжицкий также добавил, что украинские спецслужбы не знают владельцев Telegram-каналов из-за их огромного количества. Особенно это касается российских пабликов.

"Это невозможно. Их же миллион. Они могут сидеть в Парагвае, на Кипре, где угодно. Но на самом деле нам очень вредят анонимные российские Telegram-каналы, потому что их больше, чем украинских", — уточнил депутат.

Какая ситуация с Telegram в Украине

Напомним, в начале марта правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.

Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.

Уже 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что Telegram является сетью, которая не зарегистрирована в Европейском Союзе и несет в себе много угроз, поэтому в Раду был внесен соответствующий законопроект.