У ВР розповіли деталі врегулювання Telegram в Україні

Народний депутат Микола Княжицький. Фото: Еспресо

У Верховній Раді у понеділок, 25 березня, зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram. Подейкують, що месенджер навіть хочуть заборонити в Україні.

Чи заборонять Telegram у нашій державі, що передбачає законопроєкт №11115 та як регулюватимуться соцмережі в Україні розповів народний депутат Микола Княжицький в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Княжицький розповів, що насправді законопроєкт №11115, який подали до Ради, регулює усі соціальні мережі, які мають новинні блоки і передають інформацію. Однак стосується він в першу чергу тих мереж, які не зареєстровані в ЄС. Наприклад, Viber та WhatsApp мають новинні стрічки, але вони зареєстровані у європейських країнах. А Telegram — ні.

"Очевидно, українська держава має знати, хто є власником даної мережі, де знаходиться їхній сервер, на скільки відповідає європейській цифровій безпеці, і зрештою, вона повинна регулюватися так само як і платформа YouTube через Нацраду з питань телебачення та радіомовлення", — пояснює урядовець.

За його словами, наразі Telegram є мережею, яка не зареєстрована у Європейському Союзі і несе у собі багато загроз. Але Княжицький запевнив, що законопроєкт не стосується власників Telegram-каналів, а самої мережі Telegram.

Він пояснив це тим, що при реєстрації у Telegram люди дають дозвіл смартфона до своїх контактів та місцеперебування, а цим може скористатися російська ФСБ і слідкувати за українцями по всьому світу.

"Маємо убезпечити кібербезпеку в країні. Але це не про обмеження свободи слова, як це часто трактують ті, хто не любить читати законів, а любить бути популістом", — підкреслив депутат.

Нагадаємо, нещодавно уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні.

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.