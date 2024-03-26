В ВР рассказали детали урегулирования Telegram в Украине

Народный депутат Николай Княжицкий. Фото: Эспрессо

В Верховной Раде в понедельник, 25 марта, зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram. Говорят, что мессенджер даже хотят запретить в Украине.

Запретят ли Telegram в нашем государстве, что предусматривает законопроект №11115 и как будут регулироваться соцсети в Украине, рассказал народный депутат Николай Княжицкий в интервью Новини.LIVE.

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Княжицкий рассказал, что на самом деле поданный в Раду законопроект №11115 регулирует все социальные сети, которые имеют новостные блоки и передают информацию. Однако касается он, в первую очередь, тех сетей, которые не зарегистрированы в ЕС. Например, у Viber и WhatsApp есть новостные ленты, но они зарегистрированы в европейских странах. А Telegram — нет.

"Очевидно, украинское государство должно знать, кто является владельцем данной сети, где находится их сервер, на сколько соответствует европейской цифровой безопасности, и, в конце концов, оно должно регулироваться так же, как и платформа YouTube через Нацсовет по телевидению и радиовещанию", — объясняет чиновник.

По его словам, Telegram является сетью, которая не зарегистрирована в Европейском Союзе и несет в себе много угроз. Но Княжицкий заверил, что законопроект не касается владельцев Telegram-каналов, а самой сети Telegram.

Он объяснил это тем, что при регистрации в Telegram люди дают разрешение смартфона к своим контактам и местонахождению, а этим может воспользоваться российская ФСБ и следить за украинцами по всему миру.

"Должны обезопасить кибербезопасность в стране. Но это не об ограничении свободы слова, как это часто трактуют те, кто не любит читать законы, а любит быть популистом", — подчеркнул депутат.

Напомним, недавно правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.

Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.