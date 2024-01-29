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У ВР прокоментували скандальні заяви Угорщини та Румунії щодо Закарпаття та Буковини

29 січня 2024 12:55
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скандальні заяви Угорщини та Румунії: коментар Мережка
Засідання Верховної Ради. Фото: Facebook ВР
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Заяви угорських та румунських ультраправих про ймовірність анексії Закарпаття та Буковини відповідно — не є офіційними позиціями Угорщини та Румунії.

Наразі йдеться виключно про заяви маргінальних політиків, які не мають реального впливу на політику. Жоден відповідальний політик обох країн не висуває територіальні претензії до України.

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Про це Новини.LIVE сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За словами Мережка, Румунія, її уряд і парламент, перебувають твердо на боці України. Жоден відповідальний політик не висуває територіальні претензії до України, розуміючи, наскільки це небезпечно для самої Румунії.

Олександр Мережко
Олександр Мережко. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з Угорщиною в цілому є аналогічною. Йдеться не про офіційну позицію, а про заяви маргінальних політиків, які не мають реального впливу.

"Водночас чомусь згадується сумнозвісний шалик, який носив колись Орбан із зображенням "великої Угорщини". На мою думку, зараз важливо почути реакцію керівництва Угорщини й Румунії на провокаційні заяви. Це важливо, щоб остаточно розвіяти будь-які сумніви чи побоювання", — підсумував депутат.

Нагадаємо, у понеділок, 29 січня, в Ужгороді розпочалася зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з головою МЗС Дмитром Кулебою та очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

За словами Єрмака, зустріч спрямована на те, аби налагодити відносини між країнами — "потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові".

Дмитро Кулеба
Андрій Єрмак
Румунія
Угорщина
Закарпаття
Петер Сіярто

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