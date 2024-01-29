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В ВР прокомментировали скандальные заявления Венгрии и Румынии по Закарпатью и Буковине

29 января 2024 12:55
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Скандальные заявления Венгрии и Румынии: комментарий Мережко
Заседание Верховной Рады. Фото: Facebook ВР
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Заявления венгерских и румынских ультраправых о вероятности аннексии Закарпатья и Буковины соответственно не являются официальными позициями Венгрии и Румынии.

В настоящее время речь идет исключительно о заявлениях маргинальных политиков, не имеющих реального влияния на политику. Ни один ответственный политик обеих стран не выдвигает территориальные претензии к Украине.

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Об этом Новини.LIVE сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По словам Мережко, Румыния, ее правительство и парламент твердо находятся на стороне Украины. Ни один ответственный политик не выдвигает территориальные претензии к Украине, понимая, насколько это опасно для самой Румынии.

Александр Мережко
Александр Мережко. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с Венгрией в целом аналогична. Речь идет не об официальной позиции, а о заявлениях маргинальных политиков, не имеющих реального влияния.

"В то же время почему-то упоминается печально известный шарф, который носил когда-то Орбан с изображением "большой Венгрии". По моему мнению, сейчас важно услышать реакцию руководства Венгрии и Румынии на провокационные заявления. Это важно, чтобы окончательно развеять любые сомнения или опасения", — подытожил депутат.

Напомним, в понедельник, 29 января, в Ужгороде началась встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто с главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

По словам Ермака, встреча направлена на то, чтобы наладить отношения между странами — "нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы".

Дмитрий Кулеба
Андрей Ермак
Румыния
Венгрия
Закарпатье
Петер Сиярто

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