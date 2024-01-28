Румунські ультраправі готові пожертвувати членством в НАТО заради територій України

Лідер румунської ультраправої партії AUR Клаудіу Тирзіу. Фото: Romania Insider

Лідер румунської ультраправої партії AUR Клаудіу Тирзіу заявив, що Румунія має анексувати українські території. Заради цього він навіть готовий пожертвувати членством його країни в НАТО.

Про це пише Newsweek.

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"Ми готові пожертвувати членством Румунії в НАТО, щоб анексувати території України", — заявив Тирзіу.

Згідно з його твердженням, Румунія не буде по справжньому суверенною державою, доки не реінтегрує румунську державу в її природних кордонах.

Він підкреслив, що, на його думку, до таких територій відносяться Південна Бессарабія, Північна Буковина, Земля Герца та Закарпаття.

"Все, що було і є частиною румунської нації, повинно повернутися в межі кордонів однієї і тієї ж держави", — вважає він.

Він також наголосив, що необхідно налагоджувати відносини з Росією.

Скандальні заяви Тарзіу

Це далеко не перша провокативна заява цього румунського діяча. Раніше Клаудіу Тарзіу за кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії до України заявив, що готовий "дати п’ять" росіянам.

Варто зазначити, що тоді він перебував на керівній посаді в одній з найбільших політичних партій Румунії.

Раніше ми розповідали, що лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що країна вимагатиме Закарпаття, якщо Україна впаде. За його словами, партія говоритиме про претензії.