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Румынские ультраправые готовы пожертвовать членством в НАТО ради территорий Украины

28 января 2024 19:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Румынские ультраправые готовы пожертвовать членством в НАТО ради территорий Украины
Лидер румынской ультраправой партии AUR Клаудиу Тырзиу. Фото: Romania Insider
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Лидер румынской ультраправой партии AUR Клаудиу Тырзиу заявил, что Румыния должна аннексировать украинские территории. Ради этого он даже готов пожертвовать членством его страны в НАТО.

Об этом пишет Newsweek.

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"Мы готовы пожертвовать членством Румынии в НАТО, чтобы аннексировать территории Украины", — заявил Тырзиу.

Согласно его утверждению, Румыния не будет по настоящему суверенным государством, пока не реинтегрирует румынское государство в его естественных границах.

Он подчеркнул, что, по его мнению, к таким территориям относятся Южная Бессарабия, Северная Буковина, Земля Герца и Закарпатье.

"Все, что было и является частью румынской нации, должно вернуться в пределы границ одного и того же государства", — считает он.

Он также подчеркнул, что необходимо налаживать отношения с Россией.

Скандальные заявления Тарзиу

Это далеко не первое провокационное заявление этого румынского деятеля. Ранее Клаудиу Тарзиу через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что готов "дать пять" россиянам.

Стоит отметить, что тогда он занимал руководящий пост в одной из крупнейших политических партий Румынии.

Ранее мы рассказывали, что лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкая заявил, что страна потребует Закарпатья, если Украина упадет. По его словам, партия будет говорить о претензиях.

война
скандал
Украина
аннексия
Россия
Румуния

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