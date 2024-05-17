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У військовій академії Санкт-Петербурга стався вибух — чи причетний безпілотник

17 травня 2024 22:52
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У військовій академії в Санкт-Петербурзі пролунав вибух
Військова академія у Санкт-Петербурзі. Фото: скриншот відео
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У військовій академії зв'язку імені Будьонного у Санкт-Петербурзі стався вибух. Росіяни повідомляли про ймовірну атаку безпілотника, але причина вибуха — детонація боєприпасу часів Великої Вітчизняної війни.

Про це у п'ятницю, 17 травня, пишуть росЗМІ.

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Причина вибуху — детонація боєприпасу часів Великої Великої Вітчизняної війни

Голова Санкт-Петербурга Олександр Бєглов повідомив, що вибух в Академії зв'язку імені Будьонного перебуває в зоні відповідальності Міністерства оборони і не має терористичного характеру. 

"Семеро людей постраждали через вибух в академії зв'язку імені Будьонного на Тихорецькому проспекті в Санкт-Петербурзі, один із них перебуває в реанімації. Усіх постраждалих доставлено до медустанови Міноборони", — писали росЗМІ.

Пресслужба Ленінградського військового округу повідомила, що насправді причиною вибуху біля військової академії стала детонація боєприпасу часів Великої Великої Вітчизняної війни.

Нагадаємо, що у російському місті Бєлгород відбулися сильні вибухи. Пізніше стало відомо про руйнування під'їзду багатоповерхового будинку. У Центрі протидії дезінформації заявили, що це може бути провокацією з боку Росії.

Раніше ми писали, що у російському Новоросійську Краснодарського краю лунають вибухи в ніч проти п'ятниці, 17 травня. За словами місцевих, було чути близько восьми вибухів.

вибух
війна в Україні
Росія
безпілотник
Санкт-Петербург

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