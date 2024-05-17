В военной академии в Санкт-Петербурге раздался взрыв

Военная академия в Санкт-Петербурге. Фото: скриншот видео

В военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге произошел взрыв . Россияне сообщали о возможной атаке беспилотника, но причина взрыва — детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Об этом в пятницу, 17 мая, пишут РосСМИ.

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Причина взрыва – детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что взрыв в Академии связи имени Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера.

"Семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге, один из них находится в реанимации. Все пострадавшие доставлены в медучреждение Минобороны" , — писали росСМИ.

Прессслужба Ленинградского военного округа сообщила, что на самом деле причиной взрыва возле военной академии стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что в российском городе Белгороде произошли сильные взрывы. Позже стало известно о разрушении подъезда многоэтажного дома. В Центре противодействия дезинформации заявили, что это может стать провокацией со стороны России.

Ранее мы писали, что в российском Новороссийске Краснодарского края раздаются взрывы в ночь на пятницу, 17 мая. По словам местных, было слышно около восьми взрывов.