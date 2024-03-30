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У Верховній Раді пропонують сформувати новий елемент енергосистеми

30 березня 2024 17:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Верховній Раді пропонують сформувати новий елемент енергосистеми
Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Фото: ukrinform.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Верховній Раді заявили, що у зв’язку з нападами на енергетичну інфраструктуру в Україні, існує необхідність у створенні нової складової енергосистеми. Це передбачає розробку обширної мережі малих генеруючих станцій, які будуть важко та затратно атакувати через їх велику кількість.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус, в ефірі Українського радіо у п'ятницю, 29 березня.

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Що саме планують змінити

Герус зазначив, що енергетичні об’єкти не можна приховати, оскільки їх місцезнаходження видно по лініях електропередач. Він підкреслив, що робота над зміною архітектури енергомережі триває. Головною метою є додавання більшої кількості малих, децентралізованих генераторів, розташованих ближче до споживачів.

"Простими словами: коли в нас є 5-10 великих електростанцій, то вони є цілями і їх можна уражати. Коли в нас будуть сотні дрібних електростанцій, які будуть розташовуватися біля споживачів, зон, де є серйозне споживання електроенергії, то дрібні обʼєкти обстрілювати ракетами буде практично нереально або дуже дорого", - сказав Герус.

Голова комітету також пояснив, що ключовою метою є створення великої кількості малих генераторів по всій країні, що вже реалізується через встановлення сонячних та газових електростанцій, особливо у міських районах.

Він підкреслив, що нова структура енергосистеми сприятиме її гнучкості та надійності, забезпечуючи стабільне електропостачання для споживачів.

Нагадаємо, що Шмигаль заявив, що енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста.

Раніше ми писали, що вночі 29 березня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури і пошкодження зазнали теплоелектростанції. 

Верховна Рада
нардепи
сфера енергетики
народні депутати
енергетика

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