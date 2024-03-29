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Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста — Шмигаль

29 березня 2024 18:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста — Шмигаль
Ліквідація пожежі на електропідстанції. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти України. Головною ціллю цієї атаки стала енергетична інфраструктура країни.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні, 29 березня, під час засідання уряду. 

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Незважаючи на сильний удар, енергосистема України витримала випробування і залишається цілісною. Однак ситуація є дуже складною, з проблемами електропостачання у низці регіонів.

Шмигаль додав, що для забезпечення стабільності системи Україна імпортує електроенергію з кількох країн, зокрема, Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

Зазначивши значний обсяг пошкоджень від минулих атак, Прем'єр-міністр підкреслив, що цього разу об'єктами атаки стали не лише об'єкти генерації електроенергії, а й система розподілу. Незважаючи на великі втрати, вдалося вже відновити частину пошкоджених об'єктів, зазначив Шмигаль.

"Всі служби працюють для подолання наслідків. Енергетики працюють 24/7. Вдалося вже відновити частину об’єктів, які були пошкоджені під час атаки минулого тижня", — сказав Прем'єр-міністр. 

Також Шмигаль підкреслив, що для забезпечення стабільності енергосистеми, громадянам України рекомендується зменшити споживання електроенергії, особливо вечірніми годинами.

Нагадаємо, що вночі 29 березня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури і пошкодження зазнали теплоелектростанції. Через це частина людей залишилися без світла, але в деяких регіонах все відновлюють швидко. 

Також ми писали про те, що 22 березня десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні. На двох українських ТЕС пошкоджено всі блоки. 

пожежа
Україна
обстріли
енергосистема
війна в Україні
енергетика

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