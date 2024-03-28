Окупанти пошкодили всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС

Бурштинська ТЕС. Фото: УНІАН

Українська енергосистема пережила найбільш руйнівну атаку за два роки війни. 22 березня десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні.

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів Економічній правді.

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За його словами, постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі — на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки пошкоджені в різному ступені: від повної до понад 50% руйнації.

"Загалом по країні дуже серйозна руйнація, яка буде вимагати навіть не місяців на відновлення. Можливо, один-два блоки почнуть працювати раніше, але загалом це 6, 12, 24 місяці або навіть більше. Поступово будемо відновлювати", — додав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, що на Одещині готують альтернативні джерела живлення енергії.

Також ми писали про те, що у Міністерстві енергетики стверджують, що нові ракетні атаки Росії по українській енергосистемі були найпотужнішої сили за час повномасштабної війни. Водночас це не призведе до підвищення вартості електричної енергії найближчим часом.