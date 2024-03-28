Оккупанты повредили все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС

Янтарная ТЭС. Фото: УНИАН

Украинская энергосистема пережила наиболее разрушительную атаку за два года войны. 22 марта десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране.

Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал Экономической правде.

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По его словам, пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки повреждены в разной степени: от полного до более 50% разрушения.

"В целом по стране очень серьезное разрушение, которое потребует даже не месяцев на восстановление. Возможно, один-два блока начнут работать раньше, но в общем это 6, 12, 24 месяца или даже больше. Постепенно будем восстанавливать", — добавил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Напомним, что в Одесской области готовят альтернативные источники питания энергии.

Также мы писали о том, что в Министерстве энергетики утверждают, что новые ракетные атаки России по украинской энергосистеме были мощнейшей силой за время полномасштабной войны. В то же время, это не приведет к повышению стоимости электрической энергии в ближайшее время.