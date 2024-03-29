Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Энергосистема в Украине остается целостной, но ситуация очень непростая — Шмыгаль arrow

Энергосистема в Украине остается целостной, но ситуация очень непростая — Шмыгаль

29 марта 2024 18:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Энергосистема в Украине остается целостной, но ситуация очень непростая.
Ликвидация пожара на электроподстанции. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня ночью российские террористы совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку против Украины. Главной целью этой атаки стала энергетическая инфраструктура страны.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил сегодня, 29 марта, на заседании правительства.

Читайте также:

Энергосистема Украины

Несмотря на сильный удар, энергосистема Украины выдержала испытание и остается цельной. Однако ситуация очень сложная, с проблемами электроснабжения в ряде регионов.

Шмигаль добавил, что для обеспечения стабильности системы Украина импортирует электроэнергию из нескольких стран, включая Румынию, Словакию, Польшу, Венгрию и Молдову.

Отметив значительный объем повреждений от прошлых атак, Премьер-министр подчеркнул, что в этот раз объектами атаки стали не только объекты генерации электроэнергии, но и система распределения. Несмотря на большие потери, уже удалось восстановить часть поврежденных объектов, отметил Шмигаль.

"Все службы работают для преодоления последствий. Энергетики работают 24/7. Удалось уже восстановить часть объектов, поврежденных во время атаки на прошлой неделе", — сказал Премьер-министр.

Также Шмигаль подчеркнул, что для обеспечения стабильности энергосистемы гражданам Украины рекомендуется уменьшить потребление электроэнергии, особенно вечерними часами.

Напомним, что ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры и повреждения получили теплоэлектростанцию. Поэтому часть людей осталась без света, но в некоторых регионах все восстанавливают быстро.

Также мы писали о том, что 22 марта десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране. На двух украинских ТЭС были повреждены все блоки.

пожар
Украина
обстрелы
энергосистема
война в Украине
энергетика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ