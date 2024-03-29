Энергосистема в Украине остается целостной, но ситуация очень непростая.

Ликвидация пожара на электроподстанции. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня ночью российские террористы совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку против Украины. Главной целью этой атаки стала энергетическая инфраструктура страны.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил сегодня, 29 марта, на заседании правительства.

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Энергосистема Украины

Несмотря на сильный удар, энергосистема Украины выдержала испытание и остается цельной. Однако ситуация очень сложная, с проблемами электроснабжения в ряде регионов.

Шмигаль добавил, что для обеспечения стабильности системы Украина импортирует электроэнергию из нескольких стран, включая Румынию, Словакию, Польшу, Венгрию и Молдову.

Отметив значительный объем повреждений от прошлых атак, Премьер-министр подчеркнул, что в этот раз объектами атаки стали не только объекты генерации электроэнергии, но и система распределения. Несмотря на большие потери, уже удалось восстановить часть поврежденных объектов, отметил Шмигаль.

"Все службы работают для преодоления последствий. Энергетики работают 24/7. Удалось уже восстановить часть объектов, поврежденных во время атаки на прошлой неделе", — сказал Премьер-министр.

Также Шмигаль подчеркнул, что для обеспечения стабильности энергосистемы гражданам Украины рекомендуется уменьшить потребление электроэнергии, особенно вечерними часами.

Напомним, что ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры и повреждения получили теплоэлектростанцию. Поэтому часть людей осталась без света, но в некоторых регионах все восстанавливают быстро.

Также мы писали о том, что 22 марта десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране. На двух украинских ТЭС были повреждены все блоки.