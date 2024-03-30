В Верховной Раде предлагают сформировать новый элемент энергосистемы

Председатель Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус. Фото: ukrinform.ua

В Верховной Раде заявили, что в связи с нападениями на энергетическую инфраструктуру в Украине существует необходимость в создании новой составляющей энергосистемы. Это предполагает разработку обширной сети малых генерирующих станций, которые будут тяжело и затратно атаковать из-за их большого количества.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус, в эфире Украинского радио в пятницу, 29 марта.

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Герус отметил, что энергетические объекты нельзя скрыть, поскольку их местонахождение видно по линиям электропередач. Он подчеркнул, что работа по изменению архитектуры энергосети продолжается. Главной целью является добавление большего количества малых, децентрализованных генераторов, расположенных поближе к потребителям.

"Простыми словами: если у нас есть 5-10 больших электростанций, то они целями и их можно поражать. Когда у нас будут сотни мелких электростанций, которые будут располагаться возле потребителей, зон, где есть серьезное потребление электроэнергии, то мелкие объекты обстреливать ракетами будет практически нереально или очень дорого", — сказал Герус.

Глава комитета также пояснил, что ключевой целью является создание большого количества малых генераторов по всей стране, что уже реализуется через установку солнечных и газовых электростанций, особенно в городских районах.

Он подчеркнул, что новая структура энергосистемы будет способствовать ее гибкости и надежности, обеспечивая стабильное электроснабжение потребителей.

Напомним, что Шмыгаль заявил, что энергосистема в Украине остается цельной, но ситуация очень непростая.

Ранее мы писали, что ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры и повреждения получили теплоэлектростанцию.