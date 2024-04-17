У Великій Британії стався вибух на заводі військової зброї

Машини поліцейських біля місця події. Фото: WALES NEWS SERVICE

На території заводу BAE Systems стався вибух. Він є провідним виробником озброєння у Великобританії та розташований у графстві Монмутшир на південному Уельсі.

Про це повідомило видання BBC у середу, 17 квітня.

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Інцидент було зафіксовано о 10:49 за місцевим часом. На місце події негайно були викликані служби порятунку та медичні працівники. Відомо, що ніхто не постраждав.

Представники BAE Systems повідомили, що відразу після вибуху були вжиті всі необхідні заходи безпеки, і запевнили, що жодної загрози для жителів прилеглих районів немає.

"Точна причина інциденту все ще з'ясовується", – прокоментував представник компанії.

Зазначається, що завод BAE Systems був зведений під час Другої світової війни і спочатку належав державі, але у 1980-х роках його було приватизовано.

У минулому році компанія BAE Systems розпочала розширення виробничих потужностей на цьому заводі, зокрема для виготовлення боєприпасів, мінометів, артилерійських снарядів середнього та великого калібру, а також танкових снарядів.

Нагадаємо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що вибухи на Запорізькій атомній електростанції 7 квітня можуть призвести до "небезпечного преценденту".

Раніше ми писали, що сьогодні у Чернігові пролунали вибухи.