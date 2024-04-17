В Великобритании произошел взрыв на заводе военного оружия

Машины полицейских возле места происшествия. Фото: WALES NEWS SERVICE

На территории завода BAE Systems произошел взрыв. Он является ведущим производителем вооружения в Великобритании и расположен в Монмутшире на южном Уэльсе.

Об этом сообщило издание BBC в среду, 17 апреля.

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Инцидент был зафиксирован в 10:49 по местному времени. На место происшествия были вызваны службы спасения и медицинские работники. Известно, что никто не пострадал.

Представители BAE Systems сообщили, что сразу после взрыва были приняты все необходимые меры безопасности, и заверили, что никакой угрозы жителям близлежащих районов нет.

"Точная причина инцидента все еще выясняется", — прокомментировал представитель компании.

Отмечается, что завод BAE Systems был возведен во время Второй мировой войны и первоначально принадлежал государству, но в 1980-х годах он был приватизирован.

В прошлом году компания BAE Systems приступила к расширению производственных мощностей на этом заводе, в частности для изготовления боеприпасов, минометов, артиллерийских снарядов среднего и крупного калибра, а также танковых снарядов.

Напомним, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что взрывы на Запорожской атомной электростанции 7 апреля могут привести к "опасному прецеденту".

Ранее мы писали, что сегодня в Чернигове раздались взрывы.