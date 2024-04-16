Вибух на ЗАЕС — Гроссі розповів про загрози на станції

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що вибухи на Запорізькій атомній електростанції 7 квітня можуть призвести до "небезпечного преценденту". Він нагадав, що створив "п’ять конкретних принципів, покликаних запобігти ядерній аварії".

Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок, 15 квітня, передає Укрінформ.

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Під час свого виступу на засідання Ради Безпеки ООН Гроссі нагадав, що минулого року у травні він сформулював "п’ять конкретних принципів, покликаних запобігти ядерній аварії та зберегти цілісність атомної електростанції". Усі пункти підтримали члени Радбезу та України. Ці принципи наступні:

не можна допускати атак будь-якого роду з території станції та на неї, зокрема, на реактори, сховища відпрацьованого палива, іншу критично важливу інфраструктуру чи персонал,

ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище чи база для важкого озброєння,

не слід піддавати ризику подачу електроенергії на завод,

усі структури, системи та компоненти, необхідні для безпечної роботи ЗАЕС, мають бути захищені від атак чи диверсій,

не слід вдаватися до жодних дій, що підривають ці принципи.

Він також розповів, що упродовж останніх 10 днів "перший з цих принципів неодноразово порушувався", що свідчить про "збільшення ризику для ядерної безпеки на станції". За його словами, поблизу станції почастішали польоти безпілотників. Він закликав не завдавати загроз для безпеки на ЗАЕС

Також Гроссі наголосив, для того, аби оцінити ситуацію, необхідний своєчасний доступ до станції, яка нині перебуває під контролем російських окупаційних військ.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. Точних наслідків дізнатися не можна через окупацію станції.

У ГУР прокоментували інцидент та заявили, що завдавати ударів, зокрема імітаційних, по Запорізькій АЕС — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна