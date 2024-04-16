Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Вибух на ЗАЕС — Гроссі розповів про загрози на станції arrow

Вибух на ЗАЕС — Гроссі розповів про загрози на станції

16 квітня 2024 09:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибух на ЗАЕС — Гроссі розповів про загрози на станції
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що вибухи на Запорізькій атомній електростанції 7 квітня можуть призвести до "небезпечного преценденту". Він нагадав, що створив "п’ять конкретних принципів, покликаних запобігти ядерній аварії".

Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок, 15 квітня, передає Укрінформ

Читайте також:

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

Під час свого виступу на засідання Ради Безпеки ООН Гроссі нагадав, що минулого року у травні він сформулював "п’ять конкретних принципів, покликаних запобігти ядерній аварії та зберегти цілісність атомної електростанції". Усі пункти підтримали члени Радбезу та України. Ці принципи наступні:

  • не можна допускати атак будь-якого роду з території станції та на неї, зокрема, на реактори, сховища відпрацьованого палива, іншу критично важливу інфраструктуру чи персонал,
  • ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище чи база для важкого озброєння,
  • не слід піддавати ризику подачу електроенергії на завод,
  •  усі структури, системи та компоненти, необхідні для безпечної роботи ЗАЕС, мають бути захищені від атак чи диверсій,
  • не слід вдаватися до жодних дій, що підривають ці принципи.

Він також розповів, що упродовж останніх 10 днів "перший з цих принципів неодноразово порушувався", що свідчить про "збільшення ризику для ядерної безпеки на станції". За його словами, поблизу станції почастішали польоти безпілотників. Він закликав не завдавати загроз для безпеки на ЗАЕС 

Також Гроссі наголосив, для того, аби оцінити ситуацію, необхідний своєчасний доступ до станції, яка нині перебуває під контролем російських окупаційних військ.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. Точних наслідків дізнатися не можна через окупацію станції.

 У ГУР прокоментували інцидент та заявили, що завдавати ударів, зокрема імітаційних, по Запорізькій АЕС — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна

вибух
Запорізька область
ЗАЕС
МАГАТЕ
Рафаель Гроссі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем