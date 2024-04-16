Взрыв на ЗАЭС — Гросси рассказал об угрозах на станции

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что взрывы на Запорожской атомной электростанции 7 апреля могут привести к "опасному прецеденту". Он напомнил, что создал "пять конкретных принципов, призванных предотвратить ядерную аварию".

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 15 апреля, передает Укринформ.

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Во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН Гросси напомнил, что в мае прошлого года он сформулировал "пять конкретных принципов, призванных предотвратить ядерную аварию и сохранить целостность атомной электростанции". Все пункты поддержали члены Совбеза и Украины. Эти принципы следующие:

нельзя допускать атак любого рода с территории станции и на нее, в частности, на реакторы, хранилища отработанного топлива, другую критически важную инфраструктуру или персонал,

ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для тяжелого вооружения,

не следует подвергать риску подачу электроэнергии на завод,

все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной работы ЗАЭС, должны быть защищены от атак или диверсий,

не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Он также рассказал, что за последние 10 дней "первый из этих принципов неоднократно нарушался", что свидетельствует об "увеличении риска для ядерной безопасности на станции". По его словам, вблизи станции участились полеты беспилотников. Он призвал не представлять угрозы безопасности на ЗАЭС

Также Гросси подчеркнул, что для того, чтобы оценить ситуацию, необходим своевременный доступ к станции, которая сейчас находится под контролем российских оккупационных войск.

Напомним, 7 апреля на территории ЗАЭС сдетонировал беспилотник. Точных последствий узнать нельзя из-за оккупации станции.

В ГУР прокомментировали инцидент и заявили, что наносить удары, в частности имитационных, по Запорожской АЭС — это постоянная преступная практика кафиров, а Украина к этим провокациям не причастна.