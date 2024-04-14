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У Дніпрі пролунав вибух

14 квітня 2024 18:00
оновлено: 18:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Дніпрі пролунав вибух
Перші кадри після вибуху у Дніпрі. Фото: Днепр Сейчас / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Дніпрі пролунав потужний вибух. Наразі його наслідки уточнюються.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у неділю, 14 квітня.

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Росіяни не припиняють обстрілювати Дніпро. У місті пролунав потужний вибух. Наразі його наслідки з'ясовуються.

У Дніпрі пролунав вибух - фото 1
Скриншот Telegram-каналу Дніпро Оперативний

Водночас моніторингові групи повідомляють, що ракета "припинила існування" в межах району. 

У Дніпрі пролунав вибух - фото 2
Скриншот Telegram-каналу monitor

Також у Запорізькій області лунає повітряна тривога. Існує загроза ракетної небезпеки. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.

У Дніпрі пролунав вибух - фото 3
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до цього потужний вибух пролунав у Харкові. 

Також ми писали про те, що внаслідок ударів по Донеччині  загинули троє мирних мешканців.

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