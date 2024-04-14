У Дніпрі пролунав вибух

Перші кадри після вибуху у Дніпрі. Фото: Днепр Сейчас / Telegram

У Дніпрі пролунав потужний вибух. Наразі його наслідки уточнюються.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у неділю, 14 квітня.

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Росіяни не припиняють обстрілювати Дніпро. У місті пролунав потужний вибух. Наразі його наслідки з'ясовуються.

Скриншот Telegram-каналу Дніпро Оперативний

Водночас моніторингові групи повідомляють, що ракета "припинила існування" в межах району.

Скриншот Telegram-каналу monitor

Також у Запорізькій області лунає повітряна тривога. Існує загроза ракетної небезпеки. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до цього потужний вибух пролунав у Харкові.

Також ми писали про те, що внаслідок ударів по Донеччині загинули троє мирних мешканців.