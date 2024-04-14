В Днепре раздался взрыв
14 апреля 2024 18:00
обновлено: 18:08
Первые кадры после взрыва в Днепре. Фото: Днепр Сейчас / Telegram
В Днепре раздался мощный взрыв. Пока его последствия уточняются.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в воскресенье, 14 апреля.
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Россияне не перестают обстреливать Днепр. В городе раздался мощный взрыв. Пока его последствия выясняются.
В то же время мониторинговые группы сообщают, что ракета "прекратила существование" в пределах района.
Также в Запорожской области раздается воздушная тревога. Есть угроза ракетной опасности. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях.
Напомним, что до этого мощный взрыв прогремел в Харькове.
Также мы писали о том, что в результате ударов по Донецкой области погибли трое мирных жителей.
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