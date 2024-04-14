Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Днепре раздался взрыв arrow

В Днепре раздался взрыв

14 апреля 2024 18:00
обновлено: 18:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Днепре раздался взрыв
Первые кадры после взрыва в Днепре. Фото: Днепр Сейчас / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Днепре раздался мощный взрыв. Пока его последствия уточняются.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в воскресенье, 14 апреля.

Читайте также:

Обстрел Днепра

Россияне не перестают обстреливать Днепр. В городе раздался мощный взрыв. Пока его последствия выясняются.

В Днепре раздался взрыв - фото 1
Скриншот Telegram-канала Днепр Оперативный

В то же время мониторинговые группы сообщают, что ракета "прекратила существование" в пределах района.

В Днепре раздался взрыв - фото 2
Скриншот Telegram-канала monitor

Также в Запорожской области раздается воздушная тревога. Есть угроза ракетной опасности. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях.

В Днепре раздался взрыв - фото 3
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что до этого мощный взрыв прогремел в Харькове.

Также мы писали о том, что в результате ударов по Донецкой области погибли трое мирных жителей.

взрыв
Днепр
обстрелы