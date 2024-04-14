В Днепре раздался взрыв

Первые кадры после взрыва в Днепре. Фото: Днепр Сейчас / Telegram

В Днепре раздался мощный взрыв. Пока его последствия уточняются.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в воскресенье, 14 апреля.

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Россияне не перестают обстреливать Днепр. В городе раздался мощный взрыв. Пока его последствия выясняются.

Скриншот Telegram-канала Днепр Оперативный

В то же время мониторинговые группы сообщают, что ракета "прекратила существование" в пределах района.

Скриншот Telegram-канала monitor

Также в Запорожской области раздается воздушная тревога. Есть угроза ракетной опасности. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что до этого мощный взрыв прогремел в Харькове.

Также мы писали о том, что в результате ударов по Донецкой области погибли трое мирных жителей.