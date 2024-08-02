Instagram заблокували в Туреччині

Застосунок Instagram на телефоні. Фото: freepik

У Туреччині заблокували доступ до соціальної медіаплатформи Instagram. Однак доступ до інших платформ соціальних медіа, якими володіє Meta, таких як Facebook, залишається незмінним.

Про це повідомило видання Türkiye Today та Reuters.

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Блокування Instagram в Туреччині

Як відомо, обмеження щодо користування Instagram ввело Управління з питань інформаційно-комунікаційних технологій країни. За даними місцевих ЗМІ, жодних офіційних пояснень щодо причини блокування або його тривалості немає.

Водночас Reuters повідомляє, що це може бути пов'язано із блокуванням соцмережею новин, що стосуються вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Реакція уряду

Керівник Управління комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун 31 липня засудив Instagram за його дії. Після новин про вбивство Ханії Алтун розкритикував платформу в соціальних мережах.

"Це явний і відвертий акт цензури. Ми продовжуватимемо захищати свободу слова від платформ, які служать глобальній експлуатації та несправедливості", — зазначив він.

Наразі коментарів від компанії Meta не було.

Убивство Ханії

Нагадаємо, вранці 31 липня лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія вбили в Тегерані. Він і один з його охоронців загинули під час нападу на його резиденцію.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав ударити по Ізраїлю на знак помсти за смерть Ханії. А в Туреччині у зв’язку із вбивством лідера ХАМАСу оголосили траур.