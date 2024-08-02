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В Турции заблокировали доступ к Instagram — какая причина

2 августа 2024 10:10
Катерина Османская - Редактор
Instagram заблокировали в Турции
Приложение Instagram на телефоне. Фото: freepik
Катерина Османская - Редактор

В Турции заблокировали доступ к социальной медиаплатформе Instagram. Однако доступ к другим платформам социальных медиа, которыми владеет Meta, таких, как Facebook, остается неизменным.

Об этом сообщили издания Türkiye Today и Reuters.

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Блокировка Instagram в Турции

Как известно, ограничения по использованию Instagram ввело Управление по вопросам информационно-коммуникационных технологий страны. По данным местных СМИ, никаких официальных объяснений по поводу причины блокировки или ее продолжительности нет.

В то же время Reuters сообщает, что это может быть связано с блокировкой соцсетью новостей, касающихся убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Реакция правительства

Руководитель Управления коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун 31 июля осудил Instagram за его действия. После новостей об убийстве Хании Алтун подверг критике платформу в социальных сетях.

"Это явный и откровенный акт цензуры. Мы будем продолжать защищать свободу слова от платформ, служащих глобальной эксплуатации и несправедливости", — отметил он.

Пока комментариев от компании Meta не было.

Убийство Хании

Напомним, утром 31 июля лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. Он и один из его телохранителей погибли во время нападения на его резиденцию.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в отместку за смерть Хании. А в Турции в связи с убийством лидера ХАМАС объявили траур.

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