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У Туреччині кабінка фунікулера розвалилися за кілька десятків метрів над землею — є загиблий

13 квітня 2024 13:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Туреччині кабінка фунікулера розвалилися за кілька десятків метрів над землею — є загиблий
Рятувальники на місці події. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У курортному місті Анталья, що у Туреччині, просто під час руху розвалилася кабінка канатної дороги. Внаслідок цього одна людина загинула.

Про це повідомила місцева газета Hurriyet у суботу, 13 квітня.

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Аварія на канатній дорозі в Туреччині

Інцидент стався на канатній дорозі Тюнектепе недалеко від Анталії. Одна з кабін фунікулера із пасажирами врізалася в стовп. Після цього підлога кабінки проломилася і люди попадали вниз.

Наразі відомо, що загинув 54-річний громадянин Туреччини. Ще десятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали серйозні травми. Усі інші постраждалі, за винятком одного чоловіка з Киргизстану, також є громадянами Туреччини.

Після інциденту ще 184 пасажири застрягли в 29 кабінках на висоті в кілька десятків метрів. Рятувальники протягом кількох годин відновили роботу канатної дороги. В операції з порятунку людей брало участь понад 160 працівників турецьких екстренних служб.

Прокуратура почала розслідування для встановлення причини аварії. За попередьою версією, інцидент міг статися через падіння однієї з опор канатної дороги.

Раніше ми розповідали, що у Німеччині сталася смертельна аварія в Північному Рейні — Вестфалії. Водій рейсового автобуса не впорався з керування і вилетів з траси у п'ятницю, 29 березня. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 20 осіб.

В Японії літак авіакомпанії Japan Airlines спалахнув після приземлення в токійському аеропорту Ханеда. Майже 400 пасажирів та екіпаж, які перебували на борту, евакуювали.

Туреччина
аварія
нещасний випадок
світ
загибель

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