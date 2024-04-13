У Туреччині кабінка фунікулера розвалилися за кілька десятків метрів над землею — є загиблий

Рятувальники на місці події. Фото: Reuters

У курортному місті Анталья, що у Туреччині, просто під час руху розвалилася кабінка канатної дороги. Внаслідок цього одна людина загинула.

Про це повідомила місцева газета Hurriyet у суботу, 13 квітня.

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Аварія на канатній дорозі в Туреччині

Інцидент стався на канатній дорозі Тюнектепе недалеко від Анталії. Одна з кабін фунікулера із пасажирами врізалася в стовп. Після цього підлога кабінки проломилася і люди попадали вниз.

Наразі відомо, що загинув 54-річний громадянин Туреччини. Ще десятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали серйозні травми. Усі інші постраждалі, за винятком одного чоловіка з Киргизстану, також є громадянами Туреччини.

Після інциденту ще 184 пасажири застрягли в 29 кабінках на висоті в кілька десятків метрів. Рятувальники протягом кількох годин відновили роботу канатної дороги. В операції з порятунку людей брало участь понад 160 працівників турецьких екстренних служб.

Прокуратура почала розслідування для встановлення причини аварії. За попередьою версією, інцидент міг статися через падіння однієї з опор канатної дороги.

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В Японії літак авіакомпанії Japan Airlines спалахнув після приземлення в токійському аеропорту Ханеда. Майже 400 пасажирів та екіпаж, які перебували на борту, евакуювали.