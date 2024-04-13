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В Турции кабинка фуникулера развалилась в нескольких десятках метров над землей — есть погибший

13 апреля 2024 13:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Турции кабинка фуникулера развалилась в нескольких десятках метров над землей — есть погибший
Спасатели на месте происшествия. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В курортном городе Анталья в Турции прямо во время движения развалилась кабинка канатной дороги. В результате один человек погиб.

Об этом сообщила местная газета Hurriyet в субботу, 13 апреля.

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Инцидент произошел на канатной дороге Тюнектепе недалеко от Анталии. Одна из кабин фуникулера с пассажирами врезалась в столб. После этого пол кабинки проломился и люди попадали вниз.

Известно, что погиб 54-летний гражданин Турции. Еще десять человек, в том числе двое детей, получили серьезные травмы. Все остальные пострадавшие, за исключением одного мужчины из Кыргызстана, также являются гражданами Турции.

После инцидента еще 184 пассажира застряли в 29 кабинках на высоте в несколько десятков метров. Спасатели в течение нескольких часов возобновили работу канатной дороги. В операции по спасению людей участвовало более 160 работников турецких экстренных служб.

Прокуратура начала расследование по установлению причины аварии. По предварительной версии, инцидент мог произойти из-за падения одной из опор канатной дороги.

Ранее мы рассказывали, что в Германии произошла смертельная авария в Северном Рейне — Вестфалии. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и вылетел с трассы в пятницу, 29 марта. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 20 человек.

В Японии самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул после приземления в токийском аэропорту Ханеда. Почти 400 находившихся на борту пассажиров и экипаж эвакуировали.

Турция
авария
несчастный случай
мир
гибель

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