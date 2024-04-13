В Турции кабинка фуникулера развалилась в нескольких десятках метров над землей — есть погибший

Спасатели на месте происшествия. Фото: Reuters

В курортном городе Анталья в Турции прямо во время движения развалилась кабинка канатной дороги. В результате один человек погиб.

Об этом сообщила местная газета Hurriyet в субботу, 13 апреля.

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Инцидент произошел на канатной дороге Тюнектепе недалеко от Анталии. Одна из кабин фуникулера с пассажирами врезалась в столб. После этого пол кабинки проломился и люди попадали вниз.

Известно, что погиб 54-летний гражданин Турции. Еще десять человек, в том числе двое детей, получили серьезные травмы. Все остальные пострадавшие, за исключением одного мужчины из Кыргызстана, также являются гражданами Турции.

После инцидента еще 184 пассажира застряли в 29 кабинках на высоте в несколько десятков метров. Спасатели в течение нескольких часов возобновили работу канатной дороги. В операции по спасению людей участвовало более 160 работников турецких экстренных служб.

Прокуратура начала расследование по установлению причины аварии. По предварительной версии, инцидент мог произойти из-за падения одной из опор канатной дороги.

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