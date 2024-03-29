Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru
Головна arrow Сьогодні arrow У Німеччині сталася смертельна ДТП — поранені дві українки arrow

У Німеччині сталася смертельна ДТП — поранені дві українки

29 березня 2024 08:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Німеччині сталася смертельна ДТП — поранені дві українки
Місце аварії. Фото: Bild
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Поблизу німецького міста Лейпциг сталася смертельна аварія за участі автобуса. Відомо про щонайменше п'ятьох загиблих, також в ДТП постраждали дві українки. 

Про це повідомляє Bild.

Читайте також:

Деталі ДТП у Німеччині

Зазначається, що автобус Flixbus рухався у напрямку Мюнхена, на шляху до якого мав зробити зупинку у Лейпцигу. Однак, з невідомих причин раптово з'їхав з дороги, влетів у дерева та перекинувся. Як наслідок — пасажирів та водіїв викинуло з їхніх місць, сам транспортний засіб серйозно постраждав. 

На місце аварії оперативно прибули декілька рятувальних гелікоптерів та карети швидкої допомоги. 

Наразі відомо про щонайменше п'ятьох загиблих, ще є декілька поранених, серед них — дві українки. 

"Станом на даний момент обидві громадянки України вже перебувають за місцем свого проживання", — повідомили у посольстві. 

ДТП у Німеччині
Наслідки аварії. Фото: Bild
ДТП у Німеччині
Місце аварії. Фото: Bild

Нагадаємо, у Чернігівській області сталася смертельна аварія. Водій авто Renault Scenic не впорався з керуванням та вилетів на споруду неробочого блокпоста.

Додамо, 24 березня на Львівщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина.

ДТП
Німеччина
українці
аварія
жінки
автобуси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ