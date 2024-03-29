У Німеччині сталася смертельна ДТП — поранені дві українки
Поблизу німецького міста Лейпциг сталася смертельна аварія за участі автобуса. Відомо про щонайменше п'ятьох загиблих, також в ДТП постраждали дві українки.
Про це повідомляє Bild.
Деталі ДТП у Німеччині
Зазначається, що автобус Flixbus рухався у напрямку Мюнхена, на шляху до якого мав зробити зупинку у Лейпцигу. Однак, з невідомих причин раптово з'їхав з дороги, влетів у дерева та перекинувся. Як наслідок — пасажирів та водіїв викинуло з їхніх місць, сам транспортний засіб серйозно постраждав.
На місце аварії оперативно прибули декілька рятувальних гелікоптерів та карети швидкої допомоги.
Наразі відомо про щонайменше п'ятьох загиблих, ще є декілька поранених, серед них — дві українки.
"Станом на даний момент обидві громадянки України вже перебувають за місцем свого проживання", — повідомили у посольстві.
Нагадаємо, у Чернігівській області сталася смертельна аварія. Водій авто Renault Scenic не впорався з керуванням та вилетів на споруду неробочого блокпоста.
Додамо, 24 березня на Львівщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина.
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