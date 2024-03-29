У Німеччині сталася смертельна ДТП — поранені дві українки

Місце аварії. Фото: Bild

Поблизу німецького міста Лейпциг сталася смертельна аварія за участі автобуса. Відомо про щонайменше п'ятьох загиблих, також в ДТП постраждали дві українки.

Про це повідомляє Bild.

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Зазначається, що автобус Flixbus рухався у напрямку Мюнхена, на шляху до якого мав зробити зупинку у Лейпцигу. Однак, з невідомих причин раптово з'їхав з дороги, влетів у дерева та перекинувся. Як наслідок — пасажирів та водіїв викинуло з їхніх місць, сам транспортний засіб серйозно постраждав.

На місце аварії оперативно прибули декілька рятувальних гелікоптерів та карети швидкої допомоги.

Наразі відомо про щонайменше п'ятьох загиблих, ще є декілька поранених, серед них — дві українки.

"Станом на даний момент обидві громадянки України вже перебувають за місцем свого проживання", — повідомили у посольстві.

Наслідки аварії. Фото: Bild

Місце аварії. Фото: Bild

Нагадаємо, у Чернігівській області сталася смертельна аварія. Водій авто Renault Scenic не впорався з керуванням та вилетів на споруду неробочого блокпоста.

Додамо, 24 березня на Львівщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина.