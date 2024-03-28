На Чернігівщині сталася смертельна ДТП — авто вилетіло на споруду блокпоста
На виїзді з міста Корюківка у Чернігівській області сталася смертельна аварія у середу 27 березня. Водій авто "Renault Scenic" не впорався з керуванням та вилетів на споруду неробочого блокпоста. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік загинув на місці.
Про це повідомила пресслужба Поліції Чернігівської області у Facebook у четвер, 28 березня.
Зіткнення авто зі спорудою блокпоста на Чернігівщині
Поліцейські о 21:00 отримали повідомлення про аварію. ДТП сталася на околиці міста Корюківка. Прибувши на місце події оперативники встановили, що
23-річний водій "Renault Scenic" не впорався з керуванням та зіткнувся з блокпостом. В результаті аварії чоловік загинув на місці.
Наразі триває досудове розслідування і розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
"Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію "102", — наголосили в поліції.
Нагадаємо, 24 березня на Львівщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина. Правоохоронці затримали водія вантажівки.
Раніше ми писали, що 18 березня у Києві сталася масштабна ДТП. Водій у нетверезому стані спричинив потрійне зіткнення авто у столиці. Внаслідок аварії травми дістали двоє водіїв інших авто.
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