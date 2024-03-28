На Чернігівщині сталася смертельна ДТП — авто вилетіло на споруду блокпоста

Розтрощене авто внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція

На виїзді з міста Корюківка у Чернігівській області сталася смертельна аварія у середу 27 березня. Водій авто "Renault Scenic" не впорався з керуванням та вилетів на споруду неробочого блокпоста. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік загинув на місці.

Про це повідомила пресслужба Поліції Чернігівської області у Facebook у четвер, 28 березня.

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Поліцейські о 21:00 отримали повідомлення про аварію. ДТП сталася на околиці міста Корюківка. Прибувши на місце події оперативники встановили, що

23-річний водій "Renault Scenic" не впорався з керуванням та зіткнувся з блокпостом. В результаті аварії чоловік загинув на місці.

Наразі триває досудове розслідування і розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

"Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію "102", — наголосили в поліції.

Побите авто внаслідок аварії. Фото: Нацполіція

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 24 березня на Львівщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина. Правоохоронці затримали водія вантажівки.

Раніше ми писали, що 18 березня у Києві сталася масштабна ДТП. Водій у нетверезому стані спричинив потрійне зіткнення авто у столиці. Внаслідок аварії травми дістали двоє водіїв інших авто.