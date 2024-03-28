Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Чернігівщині сталася смертельна ДТП — авто вилетіло на споруду блокпоста arrow

На Чернігівщині сталася смертельна ДТП — авто вилетіло на споруду блокпоста

28 березня 2024 13:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Чернігівщині сталася смертельна ДТП — авто вилетіло на споруду блокпоста
Розтрощене авто внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На виїзді з міста Корюківка у Чернігівській області сталася смертельна аварія у середу 27 березня. Водій авто "Renault Scenic" не впорався з керуванням та вилетів на споруду неробочого блокпоста. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік загинув на місці.

Про це повідомила пресслужба Поліції Чернігівської області у Facebook у четвер, 28 березня.

Читайте також:

Зіткнення авто зі спорудою блокпоста на Чернігівщині

Поліцейські о 21:00 отримали повідомлення про аварію. ДТП сталася на околиці міста Корюківка. Прибувши на місце події оперативники встановили, що 
23-річний водій "Renault Scenic" не впорався з керуванням та зіткнувся з блокпостом. В результаті аварії чоловік загинув на місці.

Наразі триває досудове розслідування і розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

"Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію "102", — наголосили в поліції.

Побите авто внаслідок аварії
Побите авто внаслідок аварії. Фото: Нацполіція
Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 24 березня на Львівщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина. Правоохоронці затримали водія вантажівки.

Раніше ми писали, що 18 березня у Києві сталася масштабна ДТП. Водій у нетверезому стані спричинив потрійне зіткнення авто у столиці. Внаслідок аварії травми дістали двоє водіїв інших авто.

ДТП
смерть
аварія
поліція
авто
Україна
Чернігівська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ