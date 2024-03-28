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На Черниговщине произошло смертельное ДТП — авто вылетело на постройку блокпоста

28 марта 2024 13:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Черниговщине произошло смертельное ДТП — авто вылетело на постройку блокпоста
Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На выезде из Корюковки в Черниговской области произошла смертельная авария в среду 27 марта. Водитель "Renault Scenic" не справился с управлением и вылетел на сооружение нерабочего блокпоста. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина погиб на месте.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Черниговской области в Facebook в четверг, 28 марта.

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Полицейские в 21:00 получили сообщение об аварии. ДТП произошло на окраине города Корюковка. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что 23-летний водитель Renault Scenic не справился с управлением и столкнулся с блокпостом. В результате аварии мужчина погиб на месте.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

"Полиция обращается к свидетелям ДТП: если вам что-нибудь известно об обстоятельствах этого происшествия, просьба звонить по телефону на линию "102", — подчеркнули в полиции.

Избитый автомобиль в результате аварии
Побитый автомобиль в результате аварии. Фото: Нацполиция
Скриншот сообщения полиции
Скриншот сообщения полиции

Напомним, 24 марта на Львовщине произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина и получил ранение восьмилетний ребенок. Правоохранители задержали водителя грузовика.

Ранее мы писали, что 18 марта в Киеве произошло масштабное ДТП. Водитель в нетрезвом состоянии вызвал тройное столкновение авто в столице. В результате аварии травмы получили двое водителей других авто.

ДТП
смерть
авария
полиция
авто
Украина
Черниговская область

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