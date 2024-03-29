В Германии произошло смертельное ДТП — ранены две украинки

Место аварии. Фото: Bild

Вблизи немецкого города Лейпциг произошла смертельная авария с участием автобуса. Известно о по меньшей мере пятерых погибших, также в ДТП пострадали две украинки.

Об этом сообщает Bild.

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Отмечается, что автобус Flixbus двигался в направлении Мюнхена, по пути к которому должен был сделать остановку в Лейпциге. Однако по неизвестным причинам внезапно съехал с дороги, влетел в деревья и перекинулся. Как следствие — пассажиров и водителей выбросило с их мест, само транспортное средство серьезно пострадало.

На место аварии оперативно прибыли несколько спасательных вертолетов и кареты скорой помощи.

Сейчас известно о по меньшей мере пятерых погибших, еще есть несколько раненых, среди них — две украинки.

"По состоянию на данный момент обе гражданки Украины уже находятся по месту жительства", — сообщили в посольстве.

Последствия аварии. Фото: Bild

Место аварии. Фото: Bild

Напомним, в Черниговской области произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и вылетел на постройку нерабочего блокпоста.

Добавим, 24 марта на Львовщине произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина и получил ранение восьмилетний ребенок.