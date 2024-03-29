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В Германии произошло смертельное ДТП — ранены две украинки

29 марта 2024 08:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Германии произошло смертельное ДТП — ранены две украинки
Место аварии. Фото: Bild
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вблизи немецкого города Лейпциг произошла смертельная авария с участием автобуса. Известно о по меньшей мере пятерых погибших, также в ДТП пострадали две украинки.

Об этом сообщает Bild.

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Отмечается, что автобус Flixbus двигался в направлении Мюнхена, по пути к которому должен был сделать остановку в Лейпциге. Однако по неизвестным причинам внезапно съехал с дороги, влетел в деревья и перекинулся. Как следствие — пассажиров и водителей выбросило с их мест, само транспортное средство серьезно пострадало.

На место аварии оперативно прибыли несколько спасательных вертолетов и кареты скорой помощи.

Сейчас известно о по меньшей мере пятерых погибших, еще есть несколько раненых, среди них — две украинки.

"По состоянию на данный момент обе гражданки Украины уже находятся по месту жительства", — сообщили в посольстве.

ДТП в Германии
Последствия аварии. Фото: Bild
ДТП в Германии
Место аварии. Фото: Bild

Напомним, в Черниговской области произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и вылетел на постройку нерабочего блокпоста.

Добавим, 24 марта на Львовщине произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина и получил ранение восьмилетний ребенок.

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Германия
украинцы
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автобусы

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