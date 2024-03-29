У Німеччині автобус вилетів з траси та перекинувся — є постраждалі й загиблі

Спецслужби біля автобуса, що перекинувся в Німеччині. Фото: DW

У Німеччині сталася смертельна аварія в Північному Рейні — Вестфалії. Водій рейсового автобуса не впорався з керування і вилетів з траси у п'ятницю, 29 березня. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 20 осіб.

Про це повідомило Deutsche Welle.

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Рейсовий автобус, в якому перебувало 60 людей, вилетів з траси та перекинувся біля німецького Верла. Через аварію на автобані поранення дістали 20 осіб.

За попередніми даними поліції, до ДТП не мають відношення жодні інші транспортні засоби, окрім автобуса. Стало відомо, що на момент ДТП в автобусі перебували учні професійного коледжу Варбурга, які поверталися з подорожі до Великої Британії.

У виданні вказують, що 20 осіб отримали легкі поранення та один чоловік дістав важкі травми, однак загрози його життю немає.

"Рух на одній стороні автобану після аварії було перекрито, обмеження руху може тривати ще кілька годин. Водій автобуса, що перекинувся, не постраждав", — додали у виданні.

Нагадаємо, 27 березня біля Лейпцига у Німеччині сталася смертельна аварія. Як відомо, рейсовий автобус злетів з траси і перекинувся, внаслідок чого загинуло п'ять осіб та постраждало дві українки.

Також ми писали, що 18 березня у Києві сталася масштабна ДТП. Водій у нетверезому стані спричинив потрійне зіткнення авто у столиці. Внаслідок аварії травми дістали двоє водіїв інших авто.