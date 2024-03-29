В Германии автобус вылетел с трассы и перевернулся — есть пострадавшие и погибшие

Спецслужбы возле автобуса, перевернувшегося в Германии. Фото: DW

В Германии произошла смертельная авария в Северном Рейне — Вестфалии. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и вылетел с трассы в пятницу, 29 марта. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 20 человек.

Об этом сообщило Deutsche Welle.

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Рейсовый автобус, в котором находились 60 человек, вылетел с трассы и перевернулся возле немецкого Верла. Из-за аварии на автобане ранения получили 20 человек.

По предварительным данным полиции, к ДТП не имеют отношения никакие другие транспортные средства, кроме автобуса. Стало известно, что на момент ДТП в автобусе находились ученики профессионального колледжа Варбурга, возвращавшиеся из поездки в Великобританию.

В издании указывается, что 20 человек получили легкие ранения и один человек получил тяжелые травмы, однако угрозы его жизни нет.

"Движение на одной стороне автобана после аварии было перекрыто, ограничение движения может продолжаться еще несколько часов. Водитель перевернувшегося автобуса не пострадал", — добавили в издании.

Напомним, 27 марта у Лейпцига в Германии произошла смертельная авария. Как известно, рейсовый автобус вылетел с трассы и перевернулся, в результате чего погибли пять человек и пострадали две украинки.

Также мы писали, что 18 марта в Киеве произошло масштабное ДТП. Водитель в нетрезвом состоянии создал тройное столкновение авто в столице. В результате аварии травмы получили двое водителей других авто.