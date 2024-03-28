У ЦПД закликали українців не панікувати через поширення інформації про ймовірні теракти в столиці

Наслідки ракетного удару у Києві. Ілюстроване фото: УНІАН

У Центрі протидії дезінформації наголосили на важливості збереження спокою та розсудливості серед киян у зв'язку з поширенням паніки внаслідок заяв окремих експертів про високий ризик теракту в Києві, приписуючи його російським силам. Нині безпекова ситуація в столиці контрольована.

Про це Центр протидії дезінформації пише в своєму Telegram-каналі.

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Ризик ракетних ударів Російської Федерації по мирному населенню Києва існує протягом усього часу від початку повномасштабного конфлікту. Проте, наразі безпекова ситуація у столиці контрольована, зазначили представники Центру протидії дезінформації.

У своєму зверненні ЦПД нагадали, що тільки уповноважені офіційні особи, які мають доступ до оперативної інформації, можуть давати фахові коментарі щодо безпекових питань. При цьому вони закликали громадян не піддаватися паніці та довіряти лише достовірним джерелам інформації.

У центрі наголошують, що коментарі та попередження про небезпеку від інших осіб можуть бути необгрунтованими та є проявом безвідповідальності. Найбільше в поширенні паніки серед українців зацікавлений ворог, який активно використовує це як інструмент впливу. Тому ми закликаємо усіх лише довіряти верифікованим джерелам інформації та не піддаватися на ворожі маніпуляції.

"Пам'ятайте, найбільше у поширенні панічних настроїв з-поміж українців зацікавлений ворог, який докладає чимало зусиль для цього. Не піддавайтеся ворожим маніпуляціям", — пише ЦПД.

Нагадаємоє, що у ЦПД вважать, що росіяни могли вчинити теракт з метою звинуватити Україну, аби отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

Також ми писали про те, що Центр протидії дезінформації та СБУ оприлюднили мережу каналів, які використовуються для розповсюдження ворожих фейкових новин у Telegram. Наразі ідентифіковано 355 таких каналів.