Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В ЦПД призвали украинцев не паниковать из-за информации о вероятных терактах в столице arrow

В ЦПД призвали украинцев не паниковать из-за информации о вероятных терактах в столице

28 марта 2024 21:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В ЦПИ призвали украинцев не паниковать из-за распространения информации о вероятных терактах в столице
Последствия ракетных ударов в Киеве. Иллюстрированное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Центре противодействия дезинформации отметили важность сохранения спокойствия и благоразумия среди киевлян в связи с распространением паники в результате заявлений отдельных экспертов о высоком риске теракта в Киеве, приписывая его российским силам. Сейчас ситуация в столице контролируемая.

Об этом Центр противодействия дезинформации пишет в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Дезинформация о терактах в Киеве

Риск ракетных ударов Российской Федерации по мирному населению Киева существует в течение всего времени после начала полномасштабного конфликта. Тем не менее, ситуация в столице контролируемая безопасностью, отметили представители Центра противодействия дезинформации.

В своем обращении ЦПД напомнили, что только уполномоченные официальные лица, имеющие доступ к оперативной информации, могут давать профессиональные комментарии по вопросам безопасности. При этом они призвали граждан не поддаваться панике и доверять только достоверным источникам информации.

В центре подчеркивают, что комментарии и предупреждения об опасности от других могут быть необоснованными и являются проявлением безответственности. Больше всего в распространении паники среди украинцев заинтересован враг, активно использующий это как инструмент влияния. Поэтому мы призываем всех доверять верифицированным источникам информации и не поддаваться на враждебные манипуляции.

"Помните, больше всего в распространении панических настроений среди украинцев заинтересован враг, который прилагает немало усилий для этого. Не поддавайтесь враждебным манипуляциям", — пишет ЦПД.

Напомним, что в ЦПД считают, что россияне могли совершить теракт с целью обвинить Украину, чтобы получить повод для новой волны мобилизации в России.

Также мы писали о том, что Центр противодействия дезинформации и СБУ обнародовали сеть каналов, которые используются для распространения враждебных новостей в Telegram. В настоящее время идентифицировано 355 таких каналов.

дезинформация
фейки
кибербезопасность
ЦПД

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом