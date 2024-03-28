В ЦПИ призвали украинцев не паниковать из-за распространения информации о вероятных терактах в столице

Последствия ракетных ударов в Киеве. Иллюстрированное фото: УНИАН

В Центре противодействия дезинформации отметили важность сохранения спокойствия и благоразумия среди киевлян в связи с распространением паники в результате заявлений отдельных экспертов о высоком риске теракта в Киеве, приписывая его российским силам. Сейчас ситуация в столице контролируемая.

Об этом Центр противодействия дезинформации пишет в своем Telegram-канале.

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Риск ракетных ударов Российской Федерации по мирному населению Киева существует в течение всего времени после начала полномасштабного конфликта. Тем не менее, ситуация в столице контролируемая безопасностью, отметили представители Центра противодействия дезинформации.

В своем обращении ЦПД напомнили, что только уполномоченные официальные лица, имеющие доступ к оперативной информации, могут давать профессиональные комментарии по вопросам безопасности. При этом они призвали граждан не поддаваться панике и доверять только достоверным источникам информации.

В центре подчеркивают, что комментарии и предупреждения об опасности от других могут быть необоснованными и являются проявлением безответственности. Больше всего в распространении паники среди украинцев заинтересован враг, активно использующий это как инструмент влияния. Поэтому мы призываем всех доверять верифицированным источникам информации и не поддаваться на враждебные манипуляции.

"Помните, больше всего в распространении панических настроений среди украинцев заинтересован враг, который прилагает немало усилий для этого. Не поддавайтесь враждебным манипуляциям", — пишет ЦПД.

Напомним, что в ЦПД считают, что россияне могли совершить теракт с целью обвинить Украину, чтобы получить повод для новой волны мобилизации в России.

Также мы писали о том, что Центр противодействия дезинформации и СБУ обнародовали сеть каналов, которые используются для распространения враждебных новостей в Telegram. В настоящее время идентифицировано 355 таких каналов.