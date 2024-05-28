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У ЦПД розповіли, чому Путін заговорив про "нелегітимність" Зеленського

28 травня 2024 19:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ЦПД розповіли, чому Путін заговорив про "нелегітимність" Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Російський диктатор Володимир Путін зробив декілька заяв, які мають пропагандистський характер щодо України. Зокрема, він заговорив про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у вівторок, 28 травня.

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Пропагандистські заяви Путіна

У своїх заявах диктатор Володимир Путін:

  • підтвердив існування звинувачень про присутність військових НАТО на території України;
  • звинуватив Україну у провокаціях, що нібито спровокували російські спроби атакувати Харківську область;
  • заявив, що Росію постійно обманюють Україна та західні країни.

Путін також заявив, що наразі легітимною владою в Україні є лише Верховна Рада та її голова, оскільки, за його словами, термін повноважень Президента України закінчився.

Попри заяви про готовність до переговорів, основною метою цих висловлювань є спроба дестабілізувати ситуацію в Україні, спровокувати політичний розкол і, як наслідок, ослабити державу.

Однак, легітимність української влади не піддається сумнівам ні в самій Україні, ні на міжнародній арені. Згідно зі статтею 108 Конституції України, "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України".

Заяви Путіна. Фото: ЦПД
Заяви Путіна. Фото: ЦПД

Нагадаємо, в ЄС назвали месенджер, де росіяни відкрито розповсюджують дезінформацію.

Раніше народний депутат Сергій Євтушок заявив, що українська влада є легітимною, і жодні російські ІПСО не повинні розколювати наше суспільство. Він пояснив, що через воєнний стан в Україні немає можливості провести вибори.

Володимир Зеленський
Верховна Рада
президент
Конституція України

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