У ЦПД розповіли, чому Путін заговорив про "нелегітимність" Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російський диктатор Володимир Путін зробив декілька заяв, які мають пропагандистський характер щодо України. Зокрема, він заговорив про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у вівторок, 28 травня.

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Пропагандистські заяви Путіна

У своїх заявах диктатор Володимир Путін:

підтвердив існування звинувачень про присутність військових НАТО на території України;

звинуватив Україну у провокаціях, що нібито спровокували російські спроби атакувати Харківську область;

заявив, що Росію постійно обманюють Україна та західні країни.

Путін також заявив, що наразі легітимною владою в Україні є лише Верховна Рада та її голова, оскільки, за його словами, термін повноважень Президента України закінчився.

Попри заяви про готовність до переговорів, основною метою цих висловлювань є спроба дестабілізувати ситуацію в Україні, спровокувати політичний розкол і, як наслідок, ослабити державу.

Однак, легітимність української влади не піддається сумнівам ні в самій Україні, ні на міжнародній арені. Згідно зі статтею 108 Конституції України, "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України".

Заяви Путіна. Фото: ЦПД

Нагадаємо, в ЄС назвали месенджер, де росіяни відкрито розповсюджують дезінформацію.

Раніше народний депутат Сергій Євтушок заявив, що українська влада є легітимною, і жодні російські ІПСО не повинні розколювати наше суспільство. Він пояснив, що через воєнний стан в Україні немає можливості провести вибори.