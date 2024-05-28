В ЦПД рассказали, почему Путин заговорил о "нелегитимности" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российский диктатор Владимир Путин сделал несколько заявлений, которые носят пропагандистский характер относительно Украины. В частности, он заговорил о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации во вторник, 28 мая.

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Пропагандистские заявления Путина

В своих заявлениях диктатор Владимир Путин:

подтвердил существование обвинений о присутствии военных НАТО на территории Украины;

обвинил Украину в провокациях, якобы спровоцировавших российские попытки атаковать Харьковскую область;

заявил, что Россию постоянно обманывают Украина и западные страны.

Путин также заявил, что в настоящее время легитимной властью в Украине является только Верховная Рада и ее глава, поскольку, по его словам, срок полномочий Президента Украины истек.

Несмотря на заявления о готовности к переговорам, основная цель этих высказываний — попытка дестабилизировать ситуацию в Украине, спровоцировать политический раскол и, как следствие, ослабить государство.

Однако легитимность украинской власти не подвергается сомнениям ни в самой Украине, ни на международной арене. Согласно статье 108 Конституции Украины "Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины".

Заявления Путина. Фото: ЦПД

Напомним, в ЕС назвали мессенджер, где россияне открыто распространяют дезинформацию.

Ранее народный депутат Сергей Евтушок заявил, что украинские власти легитимны, и никакие российские ИПСО не должны раскалывать наше общество. Он объяснил, что из-за военного положения в Украине нет возможности провести выборы.