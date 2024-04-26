У центрі Варшави пограбували українця — деталі інциденту

Грабіжник. Фото ілюстративне: freepik

У Варшаві група грабіжників у масках напала на 58-річного українця і пограбувала його. Напад стався невдовзі після того, як він у пункті обміну обміняв 400 тис. євро готівкою на майже два мільйони злотих.

Про це повідомляє InPoland з посиланням на Центральне управління поліції Республіки Польща.

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Як повідомляється, літнього чоловіка повалили на землю й жорстоко побили, після чого відібрали гроші та втекли з місця події, залишивши потерпілого пораненим.

Чоловіка доправили до лікарні з серйозними тілесними ушкодженнями, його стан наразі важкий. Наразі поліція та правоохоронні органи вживають широкомасштабних заходів для розшуку злочинців та встановлення осіб, причетних до нападу.

"Факт порушення нам відомий, вже отримали інформацію щодо можливого встановлення особи зловмисників. Кримінальне розслідування у цій справі веде прокуратура Варшави-Середмістя, яке зосереджено на виявленні та притягненні до відповідальності зловмисників", — заявив речник Центрального поліцейського управління Польщі Якуб Пациняк.

Нагадаємо, раніше у польському Щецині зіткнулися британські військово-транспортні вантажівки, які їхали у складі колони, внаслідок чого п’ятеро солдатів отримали поранення.

Водночас окружний суд Гданська засудив росіянина до двох з половиною років ув’язнення, звинувативши його у шпигунстві на користь Росії.