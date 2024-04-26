У Польщі зіткнулись вантажівки з британськими військовими — є постраждалі

Рятувальники працюють на місці аварії. Фото: PAP

В Польщі у місті Щецин зіткнулися британські військові машини, які їхали у складі колони. Відомо, що п’ять військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомило видання RMF24 у четвер, 25 квітня.

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Зіткнення британських вантажівок

Аварія сталася на шляху до Старгарда після 17:00 на вулиці Szosa Stargardzka (dk10) у Щецині. На місце було відправлено чотири пожежні бригади. Три британські вантажівки, що рухалися колоною, зазнали пошкоджень, про що повідомив прессекретар провінційного штабу Державної пожежної служби Томаш Кубяк. Постраждалим військових надали медичну допомогу.

Пошкоджена вантажівка. Фото: PAP

Рятувальники працюють на місці аварії. Фото: PAP

Рятувальники працюють на місці аварії. Фото: PAP

Прессекретар Воєводської станції швидкої допомоги Наталія Дорохович, зазначила, що до місця події прибули три бригади екстреної медичної допомоги. Серед постраждалих — чотири чоловіки та одна жінка.

Зіткнення британських військових вантажівок у Польщі. Фото: PAP

Рятувальники працюють на місці аварії. Фото: PAP

Дорохович повідомила, що пацієнти отримали травми нижніх кінцівок та забої хребта, але всі вони були у свідомості та їх стан оцінювався як стабільний без загрози для життя.

Рятувальники працюють на місці аварії. Фото: PAP

Рятувальники працюють на місці аварії. Фото: PAP

Нагадаємо, раніше двоповерховий автобус з Марбурга потрапив в аварію в Зауерланді на шляху до Англії. У ДТП постраждали 28 осіб, у тому числі й учні.

22 квітня на Київщині сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус, у салоні якого було дев'ять осіб, провалився в прірву. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали.