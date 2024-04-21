В Германии перевернулся автобус с учениками, есть 28 пострадавших

Фото аварии с места происшествия. Источник: dpa/Berthold Stamm

Двухэтажный автобус из Марбурга попал в аварию в Зауэрланде по пути в Англию. В ДТП пострадало 28 человек, в том числе и ученики.

Об этом пишет "Welt" .

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Какая причина аварии

Известно, что 67 учеников 14-15 лет, а также пять учителей отправились из немецкого города Марбурга на школьную экскурсию в Англию. И в 6:27 возле Вендена в районе Ольпе автобус попал в ДТП. По предварительным данным, автобус выехал направо за пределы полосы и перевернулся на бок.

Есть ли пострадавшие

Пострадали 27 учащихся средней школы в Марбурге, Гессен, а также водитель автобуса. Полиция Дортмунда сообщила, что три девушки и парень получили серьезные травмы и находятся в больнице, угрозы жизни нет.

Легко травмированного 54-летнего водителя автобуса также доставили в больницу, 16 девушек и 7 ребят, получивших легкие травмы, тоже получили медицинскую помощь. Сопровождавшие их учителя остались невредимыми, но находятся в шоковом состоянии.

Последствия

Кроме полиции, пожарных и спасателей на месте находился психологически подготовленный персонал. По данным полиции, школьная экскурсия была отменена и организована возвращением в Марбург, некоторых учеников забрали родители. В течение дня трассу А45 в направлении Дортмунда полностью закрыли, чтобы восстановить автобус.

Недавно во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате аварии травмированы водители.

Также в прошлом месяце во Львовской области водитель рейсового автобуса маршрута "Львов-Липовец" попал в ДТП. Мужчина не справился с управлением , в результате чего пострадали 16 человек.