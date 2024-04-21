Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Автобус с учениками попал в ДТП по пути в Англию, есть пострадавшие arrow

Автобус с учениками попал в ДТП по пути в Англию, есть пострадавшие

21 апреля 2024 15:57
- Валерия Барановская
В Германии перевернулся автобус с учениками, есть 28 пострадавших
Фото аварии с места происшествия. Источник: dpa/Berthold Stamm
- Валерия Барановская

Двухэтажный автобус из Марбурга попал в аварию в Зауэрланде по пути в Англию. В ДТП пострадало 28 человек, в том числе и ученики.

Об этом пишет "Welt" .

Читайте также:

Какая причина аварии

Известно, что 67 учеников 14-15 лет, а также пять учителей отправились из немецкого города Марбурга на школьную экскурсию в Англию. И в 6:27 возле Вендена в районе Ольпе автобус попал в ДТП. По предварительным данным, автобус выехал направо за пределы полосы и перевернулся на бок.

Есть ли пострадавшие

Пострадали 27 учащихся средней школы в Марбурге, Гессен, а также водитель автобуса. Полиция Дортмунда сообщила, что три девушки и парень получили серьезные травмы и находятся в больнице, угрозы жизни нет.

Легко травмированного 54-летнего водителя автобуса также доставили в больницу, 16 девушек и 7 ребят, получивших легкие травмы, тоже получили медицинскую помощь. Сопровождавшие их учителя остались невредимыми, но находятся в шоковом состоянии.

Последствия

Кроме полиции, пожарных и спасателей на месте находился психологически подготовленный персонал. По данным полиции, школьная экскурсия была отменена и организована возвращением в Марбург, некоторых учеников забрали родители. В течение дня трассу А45 в направлении Дортмунда полностью закрыли, чтобы восстановить автобус.

Недавно во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате аварии травмированы водители.

Также в прошлом месяце во Львовской области водитель рейсового автобуса маршрута "Львов-Липовец" попал в ДТП. Мужчина не справился с управлением , в результате чего пострадали 16 человек.

ДТП
Германия
авария
автобусы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд