У Німеччині перевернувся автобус із учнями, є 28 постраждалих

Фото аварії із місця подій. Джерело: dpa/Berthold Stamm

Двоповерховий автобус із Марбурга потрапив у аварію в Зауерланді на шляху до Англії. У ДТП постраждало 28 осіб, у тому числі і учні.

Про це пише "Welt".

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Яка причина аварії

Відомо, що 67 учнів 14-15 років, а також п'ятеро вчителів вирушили з німецького міста Марбурга на шкільну екскурсію до Англії. Та о 6:27 біля Вендена в районі Ольпе автобус потрапив у ДТП. За попередніми даними автобус виїхав направо за межі смуги та перекинувся на бік.

Чи є постраждалі

Постраждали 27 учнів середньої школи у Марбурзі, Гессен, а також водій автобуса. Поліція Дортмунда повідомила, що три дівчини та хлопець отримали серйозні травми та наразі перебувають у лікарні, загрози життю немає.

Легко травмованого 54-річного водія автобуса також доставили до лікарні, 16 дівчат і 7 хлопців, які отримали легкі травми, теж отримали медичну допомогу. Вчителі, які їх супроводжували, залишилися неушкодженими, але перебувають у шоковому стані.

Наслідки

Окрім поліції, пожежників і рятувальників на місці перебував також психологічно підготовлений персонал. За даними поліції, шкільну екскурсію скасували та організували повернення до Марбурга, деяких учнів забрали батьки. Протягом дня трасу А45 у напрямку Дортмунда повністю закрили, аби відновити автобус.

Нещодавно у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох авто. Внаслідок аварії травмовані водії.

Також минулого місяця у Львівській області водій рейсового автобуса маршруту "Львів-Липовець" потрапив у ДТП. Чоловік не впорався з кермуванням, внаслідок чого постраждали 16 людей.