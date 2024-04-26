В Польше столкнулись грузовики с британскими военными — есть пострадавшие

Спасатели работают на месте аварии. Фото: PAP

В Польше в Щецине столкнулись британские военные машины, которые ехали в составе колонны. Известно, что пять военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщило издание RMF24 в четверг, 25 апреля.

Читайте также:

Столкновение британских грузовиков

Авария произошла по пути в Старгард после 17:00 на улице Szosa Stargardzka (dk10) в Щецине. На место были отправлены четыре пожарных бригады. Три британских грузовика, двигавшихся колонной, получили повреждения, о чем сообщил пресс-секретарь провинциального штаба Государственной пожарной службы Томаш Кубяк. Пострадавшим военные оказали медицинскую помощь.

Поврежденный грузовик. Фото: PAP

Спасатели работают на месте аварии. Фото: PAP

Спасатели работают на месте аварии. Фото: PAP

Пресс-секретарь Воеводской станции скорой помощи Наталья Дорохович отметила, что к месту происшествия прибыли три бригады экстренной медицинской помощи. Среди пострадавших четыре мужчины и одна женщина.

Столкновение британских военных грузовиков в Польше. Фото: PAP

Спасатели работают на месте аварии. Фото: PAP

Дорохович сообщила, что пациенты получили травмы нижних конечностей и ушибы позвоночника, но все они были в сознании и их состояние оценивалось как стабильное без угрозы жизни.

Спасатели работают на месте аварии. Фото: PAP

Спасатели работают на месте аварии. Фото: PAP

Напомним, ранее двухэтажный автобус из Марбурга попал в аварию в Зауэрланде по пути в Англию. В ДТП пострадало 28 человек, в том числе и ученики.

22 апреля в Киевской области произошло смертельное ДТП. Микроавтобус, в салоне которого находились девять человек, провалился в пропасть. Погибли двое людей, еще семеро пострадали.