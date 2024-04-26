Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В центре Варшавы ограбили украинца — детали инцидента arrow

В центре Варшавы ограбили украинца — детали инцидента

26 апреля 2024 20:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В центре Варшавы ограбили украинца — детали инцидента
Грабитель. Фото иллюстративное: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Варшаве группа грабителей в масках напала на 58-летнего украинца и ограбила его. Нападение произошло вскоре после того, как он в пункте обмена обменял 400 тыс. евро наличными почти на два миллиона злотых.

Об этом сообщает InPoland со ссылкой на Центральное управление полиции Польши.

Читайте также:

В Польше ограбили украинца-миллионера

Как сообщается, пожилого мужчину повалили на землю и жестоко избили, после чего отобрали деньги и скрылись с места происшествия, оставив пострадавшего раненым.

Мужчину доставили в больницу с серьезными телесными повреждениями, его состояние тяжелое. Полиция и правоохранительные органы принимают широкомасштабные меры для розыска преступников, и установления лиц, причастных к нападению.

"Факт нарушения нам известен, уже получили информацию о возможном установлении личности злоумышленников. Уголовное расследование по этому делу ведет прокуратура Варшавы-Пригорода, которая сосредоточена на выявлении и привлечении к ответственности злоумышленников", — заявил представитель Центрального полицейского управления Польши Якуб Пациняк.

Напомним, ранее в польском Щецине столкнулись ехавшие в составе колонны британские военно-транспортные грузовики, в результате чего пятеро солдат получили ранения.

В то же время окружной суд Гданьска приговорил россиянина к двум с половиной годам заключения, обвинив его в шпионаже в пользу России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри