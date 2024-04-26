В центре Варшавы ограбили украинца — детали инцидента

Грабитель. Фото иллюстративное: freepik

В Варшаве группа грабителей в масках напала на 58-летнего украинца и ограбила его. Нападение произошло вскоре после того, как он в пункте обмена обменял 400 тыс. евро наличными почти на два миллиона злотых.

Об этом сообщает InPoland со ссылкой на Центральное управление полиции Польши.

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Как сообщается, пожилого мужчину повалили на землю и жестоко избили, после чего отобрали деньги и скрылись с места происшествия, оставив пострадавшего раненым.

Мужчину доставили в больницу с серьезными телесными повреждениями, его состояние тяжелое. Полиция и правоохранительные органы принимают широкомасштабные меры для розыска преступников, и установления лиц, причастных к нападению.

"Факт нарушения нам известен, уже получили информацию о возможном установлении личности злоумышленников. Уголовное расследование по этому делу ведет прокуратура Варшавы-Пригорода, которая сосредоточена на выявлении и привлечении к ответственности злоумышленников", — заявил представитель Центрального полицейского управления Польши Якуб Пациняк.

Напомним, ранее в польском Щецине столкнулись ехавшие в составе колонны британские военно-транспортные грузовики, в результате чего пятеро солдат получили ранения.

В то же время окружной суд Гданьска приговорил россиянина к двум с половиной годам заключения, обвинив его в шпионаже в пользу России.