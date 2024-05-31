У роботі Telegram стався збій

Застосунок Telegram на смартфоні. Фото: ifix.ua

У роботі месенджера Telegram вдень 31 травня стався збій. Деякі користувачі скаржились, що не можуть надсилати повідомлення.

Про це повідомляє Downforeveryoneorjustme.

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Збій в роботі Telegram

У деяких користувачів месенджер працював у звичайному режимі. Причина помилок наразі невідома.

На збій після 15:00 скаржилися користувачі з України та Білорусі.

Скарги користувачів на роботу Telegram. Фото: скриншот

Останні проблеми у роботі Telegram були зафіксовані 27 квітня. Їх тривалість становила близько години.

Нагадаємо, активність російської пропаганди у месенджері Telegram значно зросла, особливо у контексті поширення неправдивої інформації. Від початку травня кількість неправдивих повідомлень, що стосуються війни Росії проти України, ситуації на Близькому Сході, а також майбутніх виборів до Європарламенту, збільшилася більш ніж у два рази.

Також в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджера Telegram. Захищений комунікаційний сервіс у додатку "Дія" пропонують створити українські волонтери, і він вже отримав назву "Дія.Канали".