У роботі Telegram стався збій

У Telegram стався збій — що відомо
У роботі месенджера Telegram вдень 31 травня стався збій. Деякі користувачі скаржились, що не можуть надсилати повідомлення.
Про це повідомляє Downforeveryoneorjustme.
Збій в роботі Telegram
У деяких користувачів месенджер працював у звичайному режимі. Причина помилок наразі невідома.
На збій після 15:00 скаржилися користувачі з України та Білорусі.
Останні проблеми у роботі Telegram були зафіксовані 27 квітня. Їх тривалість становила близько години.
Нагадаємо, активність російської пропаганди у месенджері Telegram значно зросла, особливо у контексті поширення неправдивої інформації. Від початку травня кількість неправдивих повідомлень, що стосуються війни Росії проти України, ситуації на Близькому Сході, а також майбутніх виборів до Європарламенту, збільшилася більш ніж у два рази.
Також в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджера Telegram. Захищений комунікаційний сервіс у додатку "Дія" пропонують створити українські волонтери, і він вже отримав назву "Дія.Канали".
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